Оуэн советует МЮ купить Грилиша на место Погба

Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Майк Оуэн посоветовал главному тренеру "красных дьяволов" Оле Гуннару Сульшеру избавиться от Поля Погба и пригласить Джека Грилиша из "Астон Виллы".

Из-за проблем со здоровьем Погба сыграл считанное количество матчей за "Юнайтед" в этом сезоне. Если прежде Поль казался незаменимым, то теперь "дьяволы" вполне научились обходиться без своего самого дорогого игрока, особенно после появления в команде Бруну Фернандеша в январе.



В то же время Грилиш блистает в составе "Астон Виллы", забив семь голов и отдав шесть результативных передач, и Оуэн хотел бы видеть такого игрока на месте Погба.



"Смогут ли Погба и Фернандеш играть вместе — это, наверное, самая интригующая вещь перед возобновлением сезона".



"Думаю, великолепная игра Фернандеша слегка облегчила давление на Сульшера. Теперь он не обязан сразу же выпускать Погба, потому что люди будут сомневаться, смогут ли они играть вместе".



"То, что Фернандеш внезапно оказался таким великолепным игроком, может ускорить уход Погба... Когда ты смотрел за "Манчестер Юнайтед" прежде, то видел, что им не хватает креативного игрока, игрока с видением поля. С Фернандешем у них это появилось".



"Теперь в Погба, возможно, больше нет потребности, если они получат крупное предложение насчет него. На месте Оле Гуннара Сульшера, держа в уме наличие Фернандеша, я бы задумался о том, чтобы вложиться в кого-нибудь вроде Грилиша".



"В данный момент его стиль, возможно, лучше подходит для "Манчестер Юнайтед", чем Погба", — цитирует Оуэна Daily Mirror.