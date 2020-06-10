"Тоттенхэм" хочет Жиру

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо заинтересован в приобретении нападающего Оливье Жиру.

Напомним, недавно Жиру продлил на один год свой контракт с "Челси", исключив свой уход со "Стэмфорд Бридж" свободным агентом этим летом.



Однако Daily Express утверждает, что Оливье все еще может покинуть "Челси", особенно если "синие" завершат приобретение Тимо Вернера из "РБ Лейпциг".



Интерес к 33-летнему французу сохраняют "Интер", "Лацио" и "Тоттенхэм". Все они хотели Жиру еще в январе, но тогда "Челси" не смог обзавестись другим нападающим, чтобы отпустить Оливье.



Сообщается, что "Челси" может попросить около 7 миллионов фунтов в качестве компенсации за бывшего игрока "Арсенала", который комфортно себя чувствует в Лондоне со своей семьей и не горит желанием менять обстановку.



Среди прочих клубов, наблюдающих за ситуацией вокруг Оливье, называются "Кристал Пэлас", "Вест Хэм" и "Лион".