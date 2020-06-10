Саутгейт призывает покончить с доминированием белокожих в футболе

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт считает, что BAME (Black, Asian and Minority Ethnic — темнокожие, азиаты и этнические меньшинства) заслуживают больше представителей в футболе.

Лишь на днях вингер "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг, комментируя протесты темнокожих по всему, приводил в пример Сола Кэмпбелла и Эшли Коула, которые, в отличие от Стивена Джеррарда и Фрэнка Лэмпарда, пока не получили своего шанса на топ-уровне.



Саутгейт разделяет точку зрения своего подопечного национальной команде и не хочет, чтобы темнокожие отказывались идти на тренерские курсы просто потому, что не видят для себя дальнейших перспектив в тренерской профессии.



"Нам не хватает BAME-представителей. Когда наши дети сидят и думают, что этот жизненный путь для них закрыт, это самое большое преступление со стороны нас, взрослых. Это неприемлемо".



"Я слышал, что несколько дней назад Джермейн Дефо сказал: "Стоит ли оно того, чтобы я шел на тренерские курсы?" Таких вопросов не должно возникать".



"Мы должны избегать ощущения, что ты не можешь чего-нибудь добиться, потому что это препятствует людям добиваться этого. Мы должны быть уверены, что у людей есть возможности, когда они квалифицированы и способны".



"А затем, конечно, они должны пользоваться этими возможностями и проявлять себя. Если они смогут проявить себя хорошо, они станут примером для подражания следующему поколению".



"В конце концов важно, чтобы голоса темнокожих были услышаны. Но также важно услышать голоса белокожих, потому что именно они должны принять решения и создать возможности, которые обеспечат этот сдвиг".



"Нам нужно повышать свой уровень образования. Например, я часто сажусь со своими детьми вечерами, мы обсуждаем происходящее в мире, смотрим различные фильмы, читаем различные статьи, и чем больше ты узнаешь, тем лучше", — цитирует Саутгейта Sky Sports.