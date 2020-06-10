Саутгейт призывает покончить с доминированием белокожих в футболе
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт считает, что BAME (Black, Asian and Minority Ethnic — темнокожие, азиаты и этнические меньшинства) заслуживают больше представителей в футболе.
Лишь на днях вингер "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг, комментируя протесты темнокожих по всему, приводил в пример Сола Кэмпбелла и Эшли Коула, которые, в отличие от Стивена Джеррарда и Фрэнка Лэмпарда, пока не получили своего шанса на топ-уровне.
Саутгейт разделяет точку зрения своего подопечного национальной команде и не хочет, чтобы темнокожие отказывались идти на тренерские курсы просто потому, что не видят для себя дальнейших перспектив в тренерской профессии.
"Нам не хватает BAME-представителей. Когда наши дети сидят и думают, что этот жизненный путь для них закрыт, это самое большое преступление со стороны нас, взрослых. Это неприемлемо".
"Я слышал, что несколько дней назад Джермейн Дефо сказал: "Стоит ли оно того, чтобы я шел на тренерские курсы?" Таких вопросов не должно возникать".
"Мы должны избегать ощущения, что ты не можешь чего-нибудь добиться, потому что это препятствует людям добиваться этого. Мы должны быть уверены, что у людей есть возможности, когда они квалифицированы и способны".
"А затем, конечно, они должны пользоваться этими возможностями и проявлять себя. Если они смогут проявить себя хорошо, они станут примером для подражания следующему поколению".
"В конце концов важно, чтобы голоса темнокожих были услышаны. Но также важно услышать голоса белокожих, потому что именно они должны принять решения и создать возможности, которые обеспечат этот сдвиг".
"Нам нужно повышать свой уровень образования. Например, я часто сажусь со своими детьми вечерами, мы обсуждаем происходящее в мире, смотрим различные фильмы, читаем различные статьи, и чем больше ты узнаешь, тем лучше", — цитирует Саутгейта Sky Sports.
10.06.2020 10:00
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Последние комментарии:
Нос по ветру у Саутгейта, вистов себе зарабатывает. Идите вы на хуй со своими ВАМЕ. И так уже в абсолютном большинстве команд АПЛ нигеров половина. Пусть скажут спасибо, что зарабатывают так, чтобы жить красиво и до гроба хватать ещё и детям. Если нет негров в тренерском цехе, значит тупые. Не зря же в Африке, где они пытаются управлять людьми до сих пор бардак, голод, и отморозки с автоматами. Я вообще не пойму, это что ж надо спецом негров тренерами назначать, несмотря на их профессиональные качества? Просто , чтобы было?
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1. Возьмите глобус
2. Поищите успешную афроамериканскую страну
3. Уберите глобус
Им не нужна ни свобода, ни независимость. Им нужен хозяин, как паразитам. И еще, знаете, какой черный никогда не говорит о расизме? Тот который проложил сам себе дорогу с африканского континента в Европу или США своим кровью и потом, добился поставленных целей и заслуженно руководит/учит белых.
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Тогда почему бы Саутгейту не уйти в отставку, как шефу полиции Портленда, который отдал свое место чернокожему коллеге. А то языком молоть все горазды.
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ну тогда и с доминированием ниггеров в баскетболе надо кончать
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Мне кажется, что черные тренера просто ху*вые тренера, цвет кожи не при чем
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Блэк лайвс маттэр.
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