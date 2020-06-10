Анчелотти и игроки "Эвертона" получат свои зарплаты с задержкой

Главный тренер "Эвертона" Карло Анчелотти и его игроки добровольно согласились отложить выплату части своих зарплат на три месяца.

Как и абсолютное большинство других клубов, "Эвертон" ощутил на себя эффект пандемии коронавируса, остановившей футбольный сезон в марте.



И хотя прежде это не афишировалось, в своем письме, обращенном к болельщикам клуба, исполнительный директор "ирисок" Дениз Барретт-Баксендейл рассказывает, что Анчелотти и его тренерский штаб еще в середине марта согласились отложить выплату своих зарплат в размере до 30 процентов.



На аналогичный шаг пошли игроки первой команды, причем среди них отложенная доля достигает 50 процентов.



Также Барретт-Баксендейл сообщила, что сотни держателей сезонных абонементов согласились от возмещения за оставшиеся домашние матчи, предпочтя направить эти деньги на благотворительность. Речь идет о 400 тысячах фунтах, которые владелец клуба Фархад Мошири и президент Билл Кенрайт собираются удвоить из своего кармана.