Товарищеский матч "Юнайтед" был отменен в последний момент

"Манчестер Юнайтед" был вынужден в последний момент отменить товарищеский матч против "Стоука" после положительного результата на коронавирус в стане своего соперника.

Данный матч должен был состояться на базе "красных дьяволов" в Каррингтоне во вторник. Однако незадолго до стартового свистка стало известно, что взятый в понедельник у главного тренера "гончаров" Майкла О'Нила тест на COVID-19 дал положительный результат.



Как сообщает The Independent, представители "Стоука" были вынуждены вернуться восвояси, не успев вступить в контакт ни с кем из "Юнайтед".



Отметим, что в пяти предыдущих раундах тестирования на коронавирус результат О'Нила был отрицательным. Теперь североирландский специалист должен самоизолироваться, а готовить команду к первому официальному матчу после паузы — против "Рединга" 20 июня — будет Билли Маккинли, ассистент Майкла.



Что касается "Юнайтед", то игроки Оле Гуннара Сульшера разбились на две команды и все же провели матч, продолжая подготовку к битве против "Тоттенхэма" 19 июня.