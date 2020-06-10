"Саутгемптон" назначил цену за Хейбьерга

"Саутгемптон" готов продать Пьер-Эмиля Хейбьерга этим летом, но хочет за своего капитана не менее 35 миллионов фунтов.

Хейбьерг является ключевой фигурой в команде Ральфа Хазенхюттля, но факт в том, что контракт датского полузащитника истекает уже через 12 месяцев.



Хейбьерг, которым ранее в этом году интересовались "Тоттенхэм" и "Эвертон", сомневается насчет продления сотрудничества со "святыми", поскольку, как утверждает Evening Standard, хочет выступать в еврокубках и сражаться за трофеи.



Сейчас "Саутгемптон" находится почти в безвыходной ситуации, а потому открыт к предложениям насчет 24-летнего датчанина. Правда, в условиях кризиса получить желаемую цену за игрока "святым" будет непросто.



"Если есть клуб, который может выиграть Лигу Чемпионов и который думает, что Пьер усилил бы их команду, и если они могут заплатить за него, тогда мы должны его отпустить", — говорил в минувшую субботу исполнительный директор "Саутгемптона" Мартине Семменс.



Добавим, что ранее в этом сезоне Хейбьерг сменил агента на авторитетного Пини Захави, который, если верить Sky Sports, поспособствовал назначению Жозе Моуриньо главным тренером "Тоттенхэма" в ноябре.