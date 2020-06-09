"Сити" и "Бавария" далеки от согласования стоимости Сане

"Манчестер Сити" и "Бавария" продолжают переговоры насчет трансфера Лероя Сане и по-прежнему далеки в оценке стоимости вингера.

По информации Sky Sports, на прошлой неделе переговоры двух клубов завершились тем, что продающая сторона заявила о желании получить 62 миллиона фунтов, а покупающая смогла предложить только 36 млн. фунтов.



Предполагается, что это был не последний раунд переговоров, и "Сити" с "Баварией" продолжат стремиться к общему знаменателю.



Несмотря на кризис, Сане является приоритетной целью для "Баварии" на это трансферное окно. И хотя сам Лерой не комментирует свои планы на будущее, очевидно, что он заинтересован в возвращении на родину — об этом говорит тот факт, что немец никак не желает продлевать свой контракт, от которого остается всего 12 месяцев.



Добавим, что 24-летний Сане полностью восстановился за время коронавирусной паузы, залечив травму колена, которую он получил в матче за Суперкубок Англии против "Ливерпуля" в начале августа.