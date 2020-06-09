Венгер предсказывает превращение Премьер-Лиги в "самый неполноценный чемпионат"

Бывший наставник "Арсенала" Арсен Венгер считает, что Премьер-Лига будет "неполноценной" без зрителей.

Уже на следующей неделе сезон Премьер-Лиги 2019/20 должен возобновиться после трех с лишним месяцев простоя из-за пандемии коронавируса.



По мнению Венгера, болельщики на трибунах являются неотъемлемой частью процесса, поэтому Арсен ожидает унылого зрелища при пустых стадионах.



"То, как люди реагируют на игру, и делает футбол в Англии таким особенным. Это лучшая страна в мире в плане того, как фанаты реагируют на происходящее на поле. Именно поэтому я думаю, что Премьер-Лига будет самым неполноценным чемпионатом без этого".



"Ты осознаешь, что футбол без фанатов — это не настоящий футбол. В футбольных матчах есть два элемента: игроки и зрители, которые приходят на стадионы. А также люди, которые наблюдают это по телевидению. Вы разделяете эти две вещи, если зрители вынуждены остаться дома. Игроки — это только одна часть представления. Вы поймете, как сильно вам не хватает другой части", — сообщил Венгер The Athletic.