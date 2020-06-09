Фостер останется в "Уотфорде" до 2022 года

Голкипер Бен Фостера заключил с "Уотфордом" новый двухлетний контракт, который позволит ему остаться в клубе до 39 лет.

Фостер дебютировал за "шершней" еще во время своей аренды из "Манчестер Юнайтед" в 2005 году. За два периода на "Викаридж Роуд" Бен сыграл почти 150 матчей.



37-летний англичанин провел каждую минуту каждого из 29 матчей "Уотфорда" в этом сезоне Премьер-Лиги, в процессе совершив 89 сейвов. В феврале Бен помог "шершням" прервать беспроигрышную серию "Ливерпуля", нанеся лидеру дивизиона сокрушительное поражение со счетом 3:0.



Добавим, что предыдущий контракт первого номера "Уотфорда" истекал уже 30 июня.