Хуанма Лильо назначен ассистентом Гвардиолы в "Сити"

Бывший главный тренер "Реал Сосьедад", "Виссел Кобе" и "Реал Овьедо" Хуанма Лильо был назначен ассистентом Хосепа Гвардиолы в "Манчестер Сити".

Назначением Лильо, который до недавних пор тренировал "Циндао Хайню" в Китае, Гвардиола восполнил потерю Микеля Артеты, в декабре ушедшего в "Арсенал".



Лильо был тренером Гвардиолы в конце игровой карьеры Хосепа в мексиканском клубе "Дорадос", однако знакомы они гораздо дольше.



Для 54-летнего испанца это работа стала 20-й на тренерском поприще. В 1995 году Лильо, которому на тот момент было только 29, стал самым молодым главным тренером в истории Ла Лиги, возглавив "Саламанку".



"Я рад присоединиться к тренерскому штабу "Манчестер Сити". Мы знакомы с Пепом много лет, и я в восторге от того, что становлюсь частью его команды".



"Манчестер Сити" добился большого успеха в предыдущие сезоны, играя в фирменный красивый футбол, который теперь ожидают от этого клуба и этого главного тренера".



"Я с удовольствием присоединяюсь к этой группе и надеюсь сделать важный вклад в будущие успехи клуба", — сообщил Лильо.