Канте приступил к тренировкам в общей группе

Полузащитник "Челси" Нголо Канте приступил к полноценным тренировкам на базе своего клуба.

Напомним, когда командам Премьер-Лиги только разрешили бесконтактные тренировки, Канте хватило одного визита в Кобхэм. Из-за опасений за свое здоровье Нголо предпочел засесть дома.



Позже Канте все же возобновил тренировки, но занимался по индивидуальной программе, держась в стороне от своих партнеров, перед которыми к тому времени сняли запрет на физические контакты.



И вот сегодня, сообщает BBC, 29-летний француз вернулся в общую группу. У Канте есть время до 21 июня, когда для "Челси" возобновится сезон выездом к предпоследней "Астон Вилле". А спустя всего четыре дня "синие" примут на своем поле "Манчестер Сити".