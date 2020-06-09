Канте приступил к тренировкам в общей группе

Нголо Канте Полузащитник "Челси" Нголо Канте приступил к полноценным тренировкам на базе своего клуба.

Напомним, когда командам Премьер-Лиги только разрешили бесконтактные тренировки, Канте хватило одного визита в Кобхэм. Из-за опасений за свое здоровье Нголо предпочел засесть дома.

Позже Канте все же возобновил тренировки, но занимался по индивидуальной программе, держась в стороне от своих партнеров, перед которыми к тому времени сняли запрет на физические контакты.

И вот сегодня, сообщает BBC, 29-летний француз вернулся в общую группу. У Канте есть время до 21 июня, когда для "Челси" возобновится сезон выездом к предпоследней "Астон Вилле". А спустя всего четыре дня "синие" примут на своем поле "Манчестер Сити".


Метки Канте, Челси

Автор mihajlo   

Дата 09.06.2020 19:00

Количество просмотров Просмотров: 352

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. chelsealondon 09.06.2020 19:25 # chelsealondon
    Будет уничтожать...

    (ответить)

  2. iceteam 09.06.2020 19:22 # iceteam
    Красавчик, уже готов разъебывать зеропук

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: