"Ливерпуль" подтвердил, что Лаллана уйдет, но только в конце сезона

"Ливерпуль" официально подтвердил, что полузащитник Адам Лаллана продлил свой контракт с клубом до окончания сезона 2019/20.

Напомним, контракт Лалланы истекал уже 30 июня, однако 32-летний англичанин решил не лишать себя удовольствия почувствовать в чемпионской церемонии "красных".



Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп хвалит Лаллану за готовность доиграть сезон, свой шестой в клубе, одновременно не оставляя сомнений насчет ухода Адама по окончании кампании.



"Я знаю, как сильно в данный момент другие клубы хотят заполучить Адама на следующий сезон, поэтому мы очень благодарны, что он решил сосредоточиться на выступлении за нас".



"Именно так это и должно быть. Я так доволен, что он останется и закончит начатое в этом сезоне, а также получит проводы, которые так сильно заслуживает".



"Мне не хватает английских слов, чтобы в точности описать важность Адама Лалланы в период мой работы главным тренером этого клуба".



"Но, если честно, сейчас не время для этих слов. Потому что новость в том, что он останется, пока мы не завершим кампанию — я смогу сказать все слова, которые хочу и должен, когда наш сезон будет завершен в следующем месяце".



"Его роль слишком важна, чтобы потерять его до окончания сезона. Так что это великолепно, что мы можем отложить наши слова благодарности и пожелания удачи до июля", — сообщил Клопп официальному веб-сайту "Ливерпуля".