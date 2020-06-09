"Ливерпуль" рассчитывает на новый контракт с Вейналдумом

"Ливерпуль" и полузащитник Джорджиньо Вейналдум провели позитивные переговоры о новом контракте.

В данный момент у Вейналдума, выходившего в стартовом составе "красных" на 28 из 29 матчей этого сезона Премьер-Лиги, остается только 12 месяцев по действующему контракту.



В прессе уже достаточно давно ходят слухи, что "Ливерпуль" может продать Вейналдума этим летом, если договориться о новой сделке не удастся, однако The Guardian ожидает, что в обозримом будущем Джорджиньо свяжет свое будущее с мерсисайдским клубом. По крайней мере, на "Энфилде" рассчитывают именно на это.



По информации авторитетного издания, 29-летний голландец должен заключить новый контракт до 2024 или 2025 года. При этом зарплата, вопреки слухам, не является предметом разногласий.



Гораздо важнее для Вейналдума получить гарантии того, что он останется основным игроком в планах главного тренера "красных" Юргена Клоппа.