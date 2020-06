Светская хроника за вторник

"Манчестер Юнайтед" не удалось купить Ансу Фати. "Челси" не будет покупать нового голкипера. Вильям Салиба признан лучшим юниором во Франции. Обзор слухов и сплетен английской прессы за вторник.

"Манчестер Юнайтед" получил отказ на свое предложение в 89 миллионов фунтов о покупке вингера "Барселоны" Ансу Фати. (Sport)



"Юнайтед" может купить плеймейкера "Реала" Хамеса Родригеса по сниженной цене. (The Sun)



"Юнайтед" близок к согласованию стоимости вингера "Фиорентины" Федерико Кьезы. (Quotidiano)



"Юнайтед" близок к новым контрактам с Брандоном Уильямсом и Дином Хендерсоном. (ESPN)



В минувший уикенд "Рома" договорилась с "Юнайтед" о продлении аренды защитника Криса Смоллинга на следующий сезон с обязательством по выкупу. (Corriere dello Sport)



"Челси" готов отказаться от покупки голкипера этим летом. (Daily Mail)



На защитника "Лестера" Бена Чилуэлла претендуют "Челси" и семь других клубов, в том числа за пределами Премьер-Лиги. (Daily Mirror)



"Челси" составит конкуренцию "Тоттенхэму" и дортмундской "Боруссии" в борьбе за полузащитника "Фламенго" Жерсона. (Fox Sports)



"Арсенал" лидирует в борьбе за 23-летнего полузащитника "Эспаньола" Марка Року. (Daily Express)



Другое



Клубы Премьер-Лиги начали шпионить друг за другом, подозревая, что некоторые слегка пренебрегают протоколами безопасности, чтобы улучшить тренировочный процесс. (Daily Mail)



Полузащитник "Челси" Нголо Канте все еще может пропустить возобновление сезона, несмотря на возвращение к тренировкам. (ESPN)



Нападающий "Лестер" Айозе Перес получил мышечное растяжение и может не восстановиться к первому после паузы матчу. (Daily Mirror)



Защитник "Арсенала" Вильям Салиба был признан лучшим юниором во Франции. (Daily Star)



Ла Лига использует компьютерную графику, чтобы заполнить трибуны стадионов, а также виртуальный шум во время трансляций своих матчей после возобновления сезона. (Evening Standard)



Премьер-Лига не помешает инвесторам из Саудовской Аравии купить "Ньюкасл". (talkSPORT)



Если сделка с саудитами сорвется, приобрести "Ньюкасл" будет готов американский бизнесмен Генри Морисс. (The Telegraph)



Оставшиеся матчи плей-офф Лиги Чемпионов и Лиги Европы, вероятно, пройдут в Лиссабоне. (The Independent)



Владелец "Челси" Роман Абрамович купил знаменитую картинку "Крик" Эдварда Мунка за 120 млн. долларов. (Lenta)



Защитник "Челси" Маркос Алонсо лайкнул твит с критикой интереса "синих" к Бену Чилуэллу из "Лестера". (Daily Mirror)