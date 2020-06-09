Дибала подтвердил интерес МЮ и "Тоттенхэма" прошлым летом

Нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала подтвердил, что "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм" были заинтересованы в его услугах прошлым летом.

Дибала невыразительно отыграл прошлый сезон, и Маурицио Сарри, заступивший на тренерский мостик "Ювентуса", был готов продать 26-летнего аргентинца.



Интерес к Дибале проявляли два клуба Премьер-Лиги, однако Пауло не пожелал уезжать из Турина.



"Примерно в этот момент год назад стало понятно, что "Ювентус" не хочет полагаться на меня и не хочет, чтобы я продолжал играть здесь".



"Тогда некоторые клубы обратились насчет меня и обозначили свой интерес. Среди них были "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм". Я долго размышлял, и велись кое-какие переговоры. Затем также появился вариант с ПСЖ".



"Я не разговаривал ни с кем из них напрямую, но переговоры с клубами были. Моим же намерением всегда было остаться здесь".



"Я неважно провел прошлый сезон или его последние шесть месяцев, поэтому я не хотел уходить с таким впечатлением о себе. Думаю, я подарил клубу много приятных моментов, поэтому было бы несправедливо уходить таким образом".



"Так что я выразил свое намерение остаться, совершенствоваться и показывать свою лучшую игру здесь. Естественно, это было непросто, учитывая другие намерения у "Ювентуса", но после закрытия рынка я значительно прибавил при Сарри".



"Команда начала играть гораздо лучше, и это убедило меня остаться. Пока что я отлично провожу этот год", — сообщил Дибала CNN.