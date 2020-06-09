Дибала подтвердил интерес МЮ и "Тоттенхэма" прошлым летом
Нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала подтвердил, что "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм" были заинтересованы в его услугах прошлым летом.
Дибала невыразительно отыграл прошлый сезон, и Маурицио Сарри, заступивший на тренерский мостик "Ювентуса", был готов продать 26-летнего аргентинца.
Интерес к Дибале проявляли два клуба Премьер-Лиги, однако Пауло не пожелал уезжать из Турина.
"Примерно в этот момент год назад стало понятно, что "Ювентус" не хочет полагаться на меня и не хочет, чтобы я продолжал играть здесь".
"Тогда некоторые клубы обратились насчет меня и обозначили свой интерес. Среди них были "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм". Я долго размышлял, и велись кое-какие переговоры. Затем также появился вариант с ПСЖ".
"Я не разговаривал ни с кем из них напрямую, но переговоры с клубами были. Моим же намерением всегда было остаться здесь".
"Я неважно провел прошлый сезон или его последние шесть месяцев, поэтому я не хотел уходить с таким впечатлением о себе. Думаю, я подарил клубу много приятных моментов, поэтому было бы несправедливо уходить таким образом".
"Так что я выразил свое намерение остаться, совершенствоваться и показывать свою лучшую игру здесь. Естественно, это было непросто, учитывая другие намерения у "Ювентуса", но после закрытия рынка я значительно прибавил при Сарри".
"Команда начала играть гораздо лучше, и это убедило меня остаться. Пока что я отлично провожу этот год", — сообщил Дибала CNN.
09.06.2020 13:00
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Последние комментарии:
можно целый состав собрать их тех кто посцал на предложение поиграть за памойку..Рабьо, Холанд, Джан, Коутиньо, Дибала, Пьянич, Фати, Бакайоко, Вернер, Ваньяма, Де Лигт, даже кривоногий Смолов отказались губить свою карьеру в зашквареном середняке во главе с бестрофейным куколдом.
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