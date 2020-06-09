Марку Силва хочет вернуться в Премьер-Лигу

Бывший главный тренер "Эвертона" Марку Силва заявил о желании вернуться в Премьер-Лигу.

Силва находится в поисках нового вызова в своей карьере с декабря, когда он был уволен из "Эвертона". Планы португальца были нарушены пандемией коронавируса, но он надеется вернуться на бровку к следующему сезону.



Марку, ранее также поработавший с "Халлом" и "Уотфордом", по-прежнему восхищается Премьер-Лигой и считает, что предыдущий опыт сделал его лучше.



"Несомненно, я стремлюсь снова тренировать в Премьер-Лиге. Я люблю Премьер-Лигу. Я тренировал три разных клуба в Премьер-Лиге, и это тяжелейшее соревнование в мире".



"Есть так много вещей, которые ты должен постоянно доказывать в Премьер-Лиге, и я хочу этого в будущем. Я не знаю, случится это скоро или нет, но это, конечно, моя цель".



"Сейчас я готовлюсь к правильному варианту. Это не означает, что он непременно будет в Премьер-Лиге. Я хочу поработать и в других лигах. Я не стремлюсь отчаянно попасть куда-либо".



"Этот карантин слегка поставил мир на паузу. Ты должен позаботиться о себе и двигаться шаг за шагом, в том числе в футболе".



"Нет сомнений, что я стал более классным тренером. Я вспоминаю, как возглавил свой первый клуб в Премьер-Лиге и что мне тогда пришлось доказывать. Я рискнул, отправившись в "Халл", потому что клуб находился не в лучшем положении".



"Но то был великолепный период для меня. И вот я вынужден снова доказывать — потому что в футболе это нужно делать каждый день. Я определенно стал лучше как тренер", — сообщил Силва Sky Sports.