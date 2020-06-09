Стерлинг требует больше доверять темнокожим тренерам
Вингер "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг раскритиковал английский футбол за недоверие темнокожим тренерам.
Под предлогом протестов, вызванных смертью Джорджа Флойда в США, Стерлинг предлагает реформировать английский футбол, пустив темнокожих на руководящие посты, а также на тренерские позиции.
"Настало время высказаться на эту тему, высказаться насчет несправедливости, особенно в моей сфере".
"В Премьер-Лиге около 500 игроков, и треть из них — темнокожие, но у нас нет представителей в высших кругах, нет представителей в тренерских штабах. Есть не так много людей, на которых мы можем положиться и с которыми можем поговорить".
"Все эти протесты — это хорошая вещь. Хорошо просто разговаривать. Но нам нужны переговоры, нам нужно вызвать дебаты в обществе".
"Нам важно объединить усилия и найти решение, чтобы изменить ситуацию, потому что мы можем сколько угодно говорить о необходимости изменений и о том, чтобы темнокожие получали возможности, которые, как я считаю, они должны получать".
"Я приведу вам идеальный пример. Есть Стивен Джеррард, есть Фрэнки Лэмпарды, есть Солы Кэмпбеллы, есть Эшли Коулы. У всех них были замечательные карьеры, все они играли за сборную Англии".
"В то же время все они получили тренерские лицензии, чтобы тренировать на высшем уровне, и те двое, которые не получили подходящих возможностей, — это два темнокожих бывших игрока".
"Это именно то, чего нам не хватает, как мне кажется. Важно не просто преклонить колено, а дать людям возможности, которые они заслуживают", — цитирует Стерлинга Sky Sports.
09.06.2020 11:00
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Последние комментарии:
заткнулся бы черный уебок
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Пусть эта мартышка едет играть в Африку, там на руководящих постах все ниггеры.
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В Апл куча великих черных тренеров, но им не дают вырваться наружу... специально их гнобят... получается так?
Никто не виноват что они не на что не способны. Негры хоть и обходят белых по атлетичечким данным, но в умственном они далеко позади. Их дело Бей/беги.
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согласен с мелким, требуй увольнения Пепа и назначения темнокожего тренера
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Пусть дальше требует. Это всё те же разговоры, о которых он говорит.
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Что этот нигер себе позволяет?
Причем сколько они ноют про расизм, сами вопрос черных жоп поднимают постоянно
То есть нигер-расист не может быть расистом по умолчанию?
Они как раз этими разговорами и доказывают, что сами считают цвет жепы важным фактором
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ненавижу негров
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