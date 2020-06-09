Стерлинг требует больше доверять темнокожим тренерам

Рахим Стерлинг Вингер "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг раскритиковал английский футбол за недоверие темнокожим тренерам.

Под предлогом протестов, вызванных смертью Джорджа Флойда в США, Стерлинг предлагает реформировать английский футбол, пустив темнокожих на руководящие посты, а также на тренерские позиции.

"Настало время высказаться на эту тему, высказаться насчет несправедливости, особенно в моей сфере".

"В Премьер-Лиге около 500 игроков, и треть из них — темнокожие, но у нас нет представителей в высших кругах, нет представителей в тренерских штабах. Есть не так много людей, на которых мы можем положиться и с которыми можем поговорить".

"Все эти протесты — это хорошая вещь. Хорошо просто разговаривать. Но нам нужны переговоры, нам нужно вызвать дебаты в обществе".

"Нам важно объединить усилия и найти решение, чтобы изменить ситуацию, потому что мы можем сколько угодно говорить о необходимости изменений и о том, чтобы темнокожие получали возможности, которые, как я считаю, они должны получать".

"Я приведу вам идеальный пример. Есть Стивен Джеррард, есть Фрэнки Лэмпарды, есть Солы Кэмпбеллы, есть Эшли Коулы. У всех них были замечательные карьеры, все они играли за сборную Англии".

"В то же время все они получили тренерские лицензии, чтобы тренировать на высшем уровне, и те двое, которые не получили подходящих возможностей, — это два темнокожих бывших игрока".

"Это именно то, чего нам не хватает, как мне кажется. Важно не просто преклонить колено, а дать людям возможности, которые они заслуживают", — цитирует Стерлинга Sky Sports.


Метки Манчестер Сити, расизм, Стерлинг

Автор mihajlo   

Дата 09.06.2020 11:00

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  1. gormartin 09.06.2020 12:37 # gormartin
    заткнулся бы черный уебок

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  2. ezh28 09.06.2020 11:54 # ezh28
    Пусть эта мартышка едет играть в Африку, там на руководящих постах все ниггеры.

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  3. bes-ter 09.06.2020 11:51 # bes-ter
    В Апл куча великих черных тренеров, но им не дают вырваться наружу... специально их гнобят... получается так?
    Никто не виноват что они не на что не способны. Негры хоть и обходят белых по атлетичечким данным, но в умственном они далеко позади. Их дело Бей/беги.

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  4. suarez-red 09.06.2020 11:15 # suarez-red
    согласен с мелким, требуй увольнения Пепа и назначения темнокожего тренера

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  5. suddenly 09.06.2020 11:13 # suddenly
    Пусть дальше требует. Это всё те же разговоры, о которых он говорит.

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  6. liver4ever 09.06.2020 11:12 # liver4ever
    Что этот нигер себе позволяет?

    Причем сколько они ноют про расизм, сами вопрос черных жоп поднимают постоянно

    То есть нигер-расист не может быть расистом по умолчанию?

    Они как раз этими разговорами и доказывают, что сами считают цвет жепы важным фактором

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  7. superperez101 09.06.2020 11:09 # superperez101
    ненавижу негров

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