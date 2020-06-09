Стерлинг требует больше доверять темнокожим тренерам

Вингер "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг раскритиковал английский футбол за недоверие темнокожим тренерам.

Под предлогом протестов, вызванных смертью Джорджа Флойда в США, Стерлинг предлагает реформировать английский футбол, пустив темнокожих на руководящие посты, а также на тренерские позиции.



"Настало время высказаться на эту тему, высказаться насчет несправедливости, особенно в моей сфере".



"В Премьер-Лиге около 500 игроков, и треть из них — темнокожие, но у нас нет представителей в высших кругах, нет представителей в тренерских штабах. Есть не так много людей, на которых мы можем положиться и с которыми можем поговорить".



"Все эти протесты — это хорошая вещь. Хорошо просто разговаривать. Но нам нужны переговоры, нам нужно вызвать дебаты в обществе".



"Нам важно объединить усилия и найти решение, чтобы изменить ситуацию, потому что мы можем сколько угодно говорить о необходимости изменений и о том, чтобы темнокожие получали возможности, которые, как я считаю, они должны получать".



"Я приведу вам идеальный пример. Есть Стивен Джеррард, есть Фрэнки Лэмпарды, есть Солы Кэмпбеллы, есть Эшли Коулы. У всех них были замечательные карьеры, все они играли за сборную Англии".



"В то же время все они получили тренерские лицензии, чтобы тренировать на высшем уровне, и те двое, которые не получили подходящих возможностей, — это два темнокожих бывших игрока".



"Это именно то, чего нам не хватает, как мне кажется. Важно не просто преклонить колено, а дать людям возможности, которые они заслуживают", — цитирует Стерлинга Sky Sports.