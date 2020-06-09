"Арсенал" заинтересован в Максе Ааронсе

"Арсенал" заинтересован в приобретении защитника "Норвича" Макса Ааронса, но эта сделка может оказаться не по карману "канонирам".

Как утверждает Goal, Микель Артета хочет укрепить правый фланг обороны своей команды, поскольку на этой позиции не имеет достойной альтернативы Эктору Беллерину — не так давно главный тренер "Арсенала" даже был вынужден здесь использовать Сократиса Папастатопулоса.



Приоритетной целью Артеты по укреплению проблемной позиции является 20-летний Ааронс, чей "Норвич" прочно обосновался на самом дне таблицы Премьер-Лиги.



Несмотря на скверное турнирное положение "канареек", Ааронс может занести этот сезон себе в актив. Игрок молодежной сборной Англии провел 27 из 29 матчей своего родного клуба в Премьер-Лиге.



На самом деле Ааронс обратил на себя внимание еще в прошлом сезоне, своем первом в основе "Норвича". Макс был признан молодым Игроком Года по версии Футбольной Лиги и вошел в символическую сборную Чемпионшипа по версии Ассоциации профессиональных футболистов.



Однако Ааронс, у которого есть контракт до июня 2023, оценивается в 30 миллионов фунтов, и в данный момент это слишком для "Арсенала". Если "канарейки" не сделают скидку, "канониры" могут обратиться к запасному варианту и заключить постоянный контракт с Седриком Соарешем, который сейчас находится на "Эмирейтс" на правах аренды.