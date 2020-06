Игрокам Премьер-Лиги предлагают вставать на колено вместо рукопожатий перед матчами

Антирасистская организация Kick It Out предложила заменить традиционную церемонию рукопожатий перед матчами на преклонение колена.

После гибели Джорджа Флойда в Миннеаполисе по всему миру проходят демонстрации под лозунгом Black Lives Matter ("Жизни чернокожих важны").



Ряд спортсменов, включая некоторых игроков Премьер-Лиги, уже выразили свою солидарность протестующим, и теперь Kick It Out предлагает сделать традицией преклонение колена футболистами, дабы заменить запрещенные из-за коронавируса рукопожатия.



"Думаю, настал момент, чтобы сделать это организованным — я был бы счастлив, чтобы каждый клуб делал это совместно, но игроки должны решить самостоятельно".



"Если бы каждый клуб вставал на колено перед матчем, это стало бы великолепным сигналом. Вы не можете жать руки перед началом матча, так может заменить это новым предматчевым ритуалом?"



"Мы уже ведем кое-какие переговоры, чтобы изучить интерес к этому. Думаю, это стало бы сильным жестом, если бы каждый опускался на колено, особенно игроки", — сообщил глава Kick It Out Санджей Бандари.