Игрокам Премьер-Лиги предлагают вставать на колено вместо рукопожатий перед матчами

Ливерпуль на коленях Антирасистская организация Kick It Out предложила заменить традиционную церемонию рукопожатий перед матчами на преклонение колена.

После гибели Джорджа Флойда в Миннеаполисе по всему миру проходят демонстрации под лозунгом Black Lives Matter ("Жизни чернокожих важны").

Ряд спортсменов, включая некоторых игроков Премьер-Лиги, уже выразили свою солидарность протестующим, и теперь Kick It Out предлагает сделать традицией преклонение колена футболистами, дабы заменить запрещенные из-за коронавируса рукопожатия.

"Думаю, настал момент, чтобы сделать это организованным — я был бы счастлив, чтобы каждый клуб делал это совместно, но игроки должны решить самостоятельно".

"Если бы каждый клуб вставал на колено перед матчем, это стало бы великолепным сигналом. Вы не можете жать руки перед началом матча, так может заменить это новым предматчевым ритуалом?"

"Мы уже ведем кое-какие переговоры, чтобы изучить интерес к этому. Думаю, это стало бы сильным жестом, если бы каждый опускался на колено, особенно игроки", — сообщил глава Kick It Out Санджей Бандари.


Метки Kick It Out, расизм

Автор mihajlo   

Дата 09.06.2020 09:00

Количество просмотров Просмотров: 696

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  1. xin 09.06.2020 10:18 # xin
    Ну это уже реально как в какой-то тупой комедии. Шиза и сюр)

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  2. chelsea88 09.06.2020 10:13 # chelsea88
    Совсем уже е6анулись там, скоро дойдёт до того что перед гейгуннерами будут извинятся за то что не заднеприводные как они.

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  3. gormartin 09.06.2020 10:12 # gormartin
    негры такие же пидары как и гаражные проститутки

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  4. toledo 09.06.2020 10:07 # toledo
    тогда уж один пускай ложиться, а второй встает коленом на него

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  5. pamirec777 09.06.2020 09:51 # pamirec777
    Позорище ебанное

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  6. killrill 09.06.2020 09:38 # killrill
    Колбасники уже закуколдились, и теперь хотят закуколдить других (((

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  7. januzaj00 09.06.2020 09:16 # januzaj00
    Но неграм нельзя будет вставать на колени иначе расизм

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  8. unclearness 09.06.2020 09:11 # unclearness
    Сейчас чернокожие игроки сочтут ето предложение за расизм

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  9. iceteam 09.06.2020 09:06 # iceteam
    Скоро отсасывать им будут, прямо на стадионе, этим черножопым. Заебали

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  10. farot 09.06.2020 09:01 # farot
    да пусть нахуй идут, уебища черножопые
    заебли

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