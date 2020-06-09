Лаллана близок к продлению контракта с "Ливерпулем"

Полузащитник Адам Лаллана близок к продлению своего контракта с "Ливерпулем" до конца сезона.

Изначально Лаллана планировал покинуть "Энфилд" уже 30 июня. Адам отметился лишь тремя выходами с первых минут в этом сезоне Премьер-Лиги и продолжать сидеть на лавке в свои 32 года не собирается.



Однако в планы Лалланы вмешалась пандемия коронавируса, остановившая сезон на три месяца. Адам не собирается упускать возможность поднять кубок Премьер-Лиги над головой, а потому находится на пороге краткосрочного продления своего контракта.



Таким образом, Лаллана будет доступен для главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа в девяти заключительных матчах, хотя роль, которая отводится экс-игроку "Саутгемптона" на финише сезона, сомнительна.



А вот 29-летний защитник Натаниэль Клайн, как утверждает Liverpool Echo, свой контракт с "красными" продлевать не будет и уже в конце этого месяца станет свободным агентом.