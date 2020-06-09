"Челси" нацелился на Кая Хаверца

"Челси" жаждет заполучить еще одну звезду Бундеслиги, нацелившись на атакующего полузащитника "Байера" Кай Хаверца.

На прошлой неделе стало известно, что "Челси" выиграл борьбу за нападающего "РБ Лейпциг" Тимо Вернера, который обойдется лондонскому клубу в 53 миллиона фунтов.



Несмотря на то, что ранее "синие" заручились услугами Хакима Зийеша, главный тренер Фрэнк Лэмпард также хочет добавить своей команде молодого флангового игрока на замену уходящим Виллиану и Педро.



По информации Daily Mail, именно 20-летний Хаверц стал целью для "Челси". Однако "синим" придется выдержать серьезную конкуренцию — несмотря на кризис, спрос на Кая огромен.



Хаверц, который забил пять голов в четырех матчах после возобновления сезона Бундеслиги, также интересен "Реалу", "Баварии", "Манчестер Юнайтед" и оценивается в 75 млн. фунтов.



На "Стэмфорд Бридж" уверены, что покупка Хаверца, вкупе с другими новичками, поможет лондонцам вернуться в число претендентов на титул Премьер-Лиги — наложенный в прошлом сезоне трансферный запрет отбросил "синих" назад, и теперь они жаждут восстановить свою мощь.