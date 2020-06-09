Четверо англичан вошли в топ-5 самых дорогих игроков в Европе

Джейдон Санчо и Рахим Стерлинг Сразу четверо англичан вошли в топ-5 самых дорогих игроков в европейском футболе.

В своем очередной исследовании CIES Football Observatory оценил стоимость игроков в пяти ведущих европейских чемпионатах, выше всех поставив нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе — 231.1 млн. фунтов.

Следом за Мбаппе идут Джейдон Санчо из дортмундской "Боруссии" (159.7 млн. фунтов), Рахим Стерлинг из "Манчестер Сити" (173.6 млн. фунтов), Трент Александер-Арнольд из "Ливерпуля" (152.6 млн. фунтов) и Маркус Рэшфорд из "Манчестер Юнайтед" (135.8 мл. фунтов).

В топ-20 также вошли выступающие в Премьер-Лиге Мохамед Салах, Садио Мане, Роберто Фирмино из "Ливерпуля", Харри Кейн из "Тоттенхэма", Бернарду Силва, Габриэль Жезус из "Манчестер Сити", Бруну Фернандеш из "Манчестер Юнайтед" и оцененный в 91.4 млн. фунтов Мейсон Маунт из "Челси".

Самые дорогие игроки Европы


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Автор mihajlo   

Дата 09.06.2020 00:05

Количество просмотров Просмотров: 854

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Последние комментарии:




  1. karmonger 09.06.2020 01:46 # karmonger
    А где же величайший защитник всех времён и народов, несравнимый и непобедимый топарь Ван Дайк?

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  2. dkas6242 09.06.2020 01:27 # dkas6242
    и здесь ЛФК по количеству №1

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  3. dallaslp 09.06.2020 00:50 # dallaslp
    Гризманн 136. Почем Коутиньо?) Где он?
    Мане - Салах - Фирма тут конечно самые возрастные
    Фернандеш 105? Вчера вроде как 70 стоил.
    Маунт кек

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  4. mafia 09.06.2020 00:15 # mafia
    маунт 100 лямов))

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