Четверо англичан вошли в топ-5 самых дорогих игроков в Европе
Сразу четверо англичан вошли в топ-5 самых дорогих игроков в европейском футболе.
В своем очередной исследовании CIES Football Observatory оценил стоимость игроков в пяти ведущих европейских чемпионатах, выше всех поставив нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе — 231.1 млн. фунтов.
Следом за Мбаппе идут Джейдон Санчо из дортмундской "Боруссии" (159.7 млн. фунтов), Рахим Стерлинг из "Манчестер Сити" (173.6 млн. фунтов), Трент Александер-Арнольд из "Ливерпуля" (152.6 млн. фунтов) и Маркус Рэшфорд из "Манчестер Юнайтед" (135.8 мл. фунтов).
В топ-20 также вошли выступающие в Премьер-Лиге Мохамед Салах, Садио Мане, Роберто Фирмино из "Ливерпуля", Харри Кейн из "Тоттенхэма", Бернарду Силва, Габриэль Жезус из "Манчестер Сити", Бруну Фернандеш из "Манчестер Юнайтед" и оцененный в 91.4 млн. фунтов Мейсон Маунт из "Челси".
09.06.2020 00:05
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А где же величайший защитник всех времён и народов, несравнимый и непобедимый топарь Ван Дайк?
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и здесь ЛФК по количеству №1
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Гризманн 136. Почем Коутиньо?) Где он?
Мане - Салах - Фирма тут конечно самые возрастные
Фернандеш 105? Вчера вроде как 70 стоил.
Маунт кек
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маунт 100 лямов))
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