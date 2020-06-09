Четверо англичан вошли в топ-5 самых дорогих игроков в Европе

Сразу четверо англичан вошли в топ-5 самых дорогих игроков в европейском футболе.

В своем очередной исследовании CIES Football Observatory оценил стоимость игроков в пяти ведущих европейских чемпионатах, выше всех поставив нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе — 231.1 млн. фунтов.



Следом за Мбаппе идут Джейдон Санчо из дортмундской "Боруссии" (159.7 млн. фунтов), Рахим Стерлинг из "Манчестер Сити" (173.6 млн. фунтов), Трент Александер-Арнольд из "Ливерпуля" (152.6 млн. фунтов) и Маркус Рэшфорд из "Манчестер Юнайтед" (135.8 мл. фунтов).



В топ-20 также вошли выступающие в Премьер-Лиге Мохамед Салах, Садио Мане, Роберто Фирмино из "Ливерпуля", Харри Кейн из "Тоттенхэма", Бернарду Силва, Габриэль Жезус из "Манчестер Сити", Бруну Фернандеш из "Манчестер Юнайтед" и оцененный в 91.4 млн. фунтов Мейсон Маунт из "Челси".



