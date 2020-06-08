FA обсуждает перенос летнего трансферного окна

FA обсуждает идею о переносе летнего трансферного окна на период август-октябрь.

Из-за пандемии коронавируса в сезоне Премьер-Лиги возникла пауза продолжительностью более трех месяцев, поэтому клубы логично ожидают, что трансферный дедлайн будет отложен.



Однако Sky Sports утверждает, что Ассоциация собирается передвинуть не только дату закрытия окна, но и дату его открытия.



На данный момент летнее трансферное окно в Англии должно открыться 18 июня, но это вряд ли произойдет, потому что сезон Премьер-Лиги продлится до конца июля, и клубы не смогут дозаявить новых игроков на финишной дистанции.



Ожидается, что в скором времени ФИФА предоставит свои рекомендации национальным федерациям, а те уже сами утвердят точные сроки трансферного окна. Sky Sports предсказывает, что в качестве дедлайна будет выбрана пятница, 2 октября.