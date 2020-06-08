Сульшер не будет покупать "гнилых яблок"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер заявил, что он старается избегать игроков с дурным характером при комплектации состава команды.

Прошлым летом Сульшер пригласил на "Олд Траффорд" Харри Магуайра, Аарона Ван-Биссаку и Даниэля Джеймса, решив сделать ставку на молодых британских игроков, которые жаждут выступать за "Юнайтед" и разделяют ценности клуба.



Другие игроков, которые мотивированы деньгами или не стараются изо всех сил, Сульшер сравнивает с "гнилыми яблоками". От таких норвежец предпочитает держаться подальше.



"Когда я был игроком, то воспринимал себя профессионалом, и для меня было честью выступать за "Манчестер Юнайтед". Я бы не смог посмотреть на себя в зеркало, если бы не знал, что выкладываюсь без остатка ради своих партнеров по команде и своего тренера".



"Именно это я ищу сейчас в игроках, которых мы покупаем или приглашаем из молодежной команды. Ты должен обладает хорошим характером и быть профессионалом, потому что из-за одного гнилого яблока в корзине и другие яблоки начнут гнить".



"Так что я стремлюсь построить команду, которая отражает мои и моего штаба качества и взгляды. Конечно, у нас установлены высокие стандарты, потому что мы хотим побеждать. Мы трудимся в сфере, где нужно побеждать".



"Первый шаг, чтобы быть игроком или работником "Манчестер Юнайтед", заключается в том, чтобы быть достаточно скромным и понимать, что ты всегда должен упорно работать. Никогда не сдавайся и всегда старайся изо всех сил. 100 процентов усилий требуются каждый день, и не думай, что ты лучше, чем есть на самом деле".



"Ты также должен обладать соответствующей уверенностью, когда играешь. Это очень хороший баланс, соблюдение которого нам очень поможет, когда мы снова сможем бороться за чемпионство", — цитирует Сульшера Sky Sports.