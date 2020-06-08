Мхитарян надеется, что "Рома" его выкупит

Плеймейкер Генрих Мхитарян выразил надежду, что "Роме" и "Арсеналу" удастся договориться об условиях постоянного трансфера.

Этот сезон Мхитарян проводит в "Роме" на правах аренды из "Арсенала". Несмотря на то, что Генрих немало времени находился в лазарете, он произвел очень хорошее впечатление на клуб Серии А и сам полюбил Италию.



Теперь 31-летний армянин надеется, что "Рома" выкупит его, но при этом готов к любому сценарию.



"Конечно, я бы хотел остаться в "Роме" на следующий сезон — и не только на следующий сезон, а на еще несколько лет".



"Но у меня по-прежнему есть контракт с "Арсеналом", и это зависит не от меня. Это зависит от того, удастся ли "Арсеналу" и "Роме" договориться об условиях трансфера".



"Поэтому я помышляю о том, чтобы упорно тренироваться и хорошо играть, а также жду, что произойдет. Конечно, если я не смогу остаться в "Роме", мне придется вернуться в "Арсенал".



"Я не жалуюсь — футбольная жизнь так переменчива, поэтому ты должен быть готов играть везде. Если я не останусь в Риме, я вернусь играть за "Арсенал". В ином случае я останусь и буду играть в Риме", — цитирует Мхитаряна Daily Mirror.