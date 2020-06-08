Эррера не может объяснить провал Санчеса в "Юнайтед"

Алексис Санчес Полузащитник ПСЖ Андер Эррера заявил, что не может объяснить провал своего бывшего партнера по "Манчестер Юнайтед" Алексиса Санчеса на "Олд Траффорд".

Эррера и Санчес вместе провели 18 месяцев после перехода Алексиса к "красным дьяволам" из "Арсенала" в январе 2018.

В своих 45 матчах за "Юнайтед" чилийский нападающий забил лишь пять голов, и Эррера не понимает, почему Санчес играл так плохо.

"Иногда в футболе нет объяснения всему, что происходит. Алексис — это как как раз такой случай. Он пришел из "Арсенала", где выигрывал матчи в одиночку".

"Помню, я следил за ним, потому что "Арсенал" был одним из наших конкурентов в борьбе за трофеи и попадание в топ-4. Я видел, как он уступали 2:0, но Алексис забивал два гола, и они выигрывали матч. Именно он забивал победный гол".

"Это показывает, что порой в футболе нет объяснения. Как это возможно, что игрок, который месяц или два назад был абсолютно лучшим в команде вроде "Арсенала", затем переходит в "Юнайтед" и не проявляет себя? У меня нет объяснения", — сообщил Эррера Daily Mirror.


Метки Манчестер Юнайтед, Санчес, Эррера

Автор mihajlo   

Дата 08.06.2020 20:00

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  1. smokekush 08.06.2020 21:11 # smokekush
    Просто эпик фейл

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  2. ganinilyha 08.06.2020 20:39 # ganinilyha
    Провал Ди Марии лучше бы объяснили, а Санчес мешок

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