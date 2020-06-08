Эррера не может объяснить провал Санчеса в "Юнайтед"

Полузащитник ПСЖ Андер Эррера заявил, что не может объяснить провал своего бывшего партнера по "Манчестер Юнайтед" Алексиса Санчеса на "Олд Траффорд".

Эррера и Санчес вместе провели 18 месяцев после перехода Алексиса к "красным дьяволам" из "Арсенала" в январе 2018.



В своих 45 матчах за "Юнайтед" чилийский нападающий забил лишь пять голов, и Эррера не понимает, почему Санчес играл так плохо.



"Иногда в футболе нет объяснения всему, что происходит. Алексис — это как как раз такой случай. Он пришел из "Арсенала", где выигрывал матчи в одиночку".



"Помню, я следил за ним, потому что "Арсенал" был одним из наших конкурентов в борьбе за трофеи и попадание в топ-4. Я видел, как он уступали 2:0, но Алексис забивал два гола, и они выигрывали матч. Именно он забивал победный гол".



"Это показывает, что порой в футболе нет объяснения. Как это возможно, что игрок, который месяц или два назад был абсолютно лучшим в команде вроде "Арсенала", затем переходит в "Юнайтед" и не проявляет себя? У меня нет объяснения", — сообщил Эррера Daily Mirror.