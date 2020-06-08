Рефери Премьер-Лиги начинают тестировать на коронавирус

Рефери и их ассистенты, обслуживающие матчи Премьер-Лиги, впервые пройдут тестирование на коронавирус в ближайшие 72 часа.

Как известно, позади уже шесть раундов тестирования игроков и сотрудников клубов Премьер-Лиги на COVID-19 при 13 положительных результатах.



Игроки, чей тест даст положительный результат в ближайшее время, будут вынуждены пропустить возобновление сезона, но то же самое относится к арбитрам, которых на вирусное заболевание пока не проверяли.



Как сообщает Sky Sports, первые пробы биологических материалов судьи сдадут на ближайших тренировочных базах клубов Премьер-Лиги. Затем тестовые наборы будут рассылаться рефери домой.



Как и игроки, рефери будут тестироваться дважды в неделю, однако Премьер-Лига не планирует объявлять результаты этих тестов — лишь по назначениям на матчи можно будет строить какие-то догадки.



Добавим, что сезон Премьер-Лиги возобновится 17 июня матчами "Астон Виллы" против "Шеффилд Юнайтед" и "Манчестер Сити" против "Арсенала". Судейские назначения на эти игры будут сделаны позже на текущей неделе.