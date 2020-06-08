Cazoo станет новым титульным спонсором "Эвертона"
"Эвертон" обзавелся новым титульным спонсором, которая стала компания Cazoo, представляющая онлайн-платформу для продажи подержанных автомобилей.
Напомним, еще в феврале стало известно, что по окончании этого сезона мерсисайдский клуб прекратит сотрудничество с букмекерской конторой SportPesa, чья эмблема располагается на игровых футболках "ирисок".
Со следующего сезона место SportPesa займет Cazoo, которая, по оценке Daily Mirror, будет платить "Эвертону" по 10 миллионов фунтов в течение трех лет, на которые рассчитан спонсорский контракт.
В своем заявлении "Эвертон" подчеркивает, что у клуба будет единственный во всей Премьер-Лиге титульный спонсор, чей бренд принадлежит британцам.
Добавим, что со следующего сезона клуб с "Гудисон Парк" меняет и технического спонсора — на место Umbro придет датский бренд Hummel. Эта сделка тоже оценивается в 10 млн. фунтов в год.
08.06.2020 18:00
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Казу по ливерпульски.
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