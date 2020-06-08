Себальос не вернется в "Реал", но и в "Арсенале" не останется

Полузащитник Дани Себальос не планирует возвращаться в "Реал", но и в "Арсенале", вероятно, не останется.

Напомним, этот сезон Себальос проводит на "Эмирейтс" на правах аренды. Адаптация к новой лиге, а также травмы не позволили Дани проявить себя с лучшей стороны.



23-летний испанец забил один гол и отдал две результативные передачи за "канониров", и Daily Star ожидает, что вскоре полузащитник начнет искать новый клуб.



"Моя цель — выступить на Евро и затем на Олимпийских играх. Но это будет зависеть от того, какой сезон я проведу, будут ли травмы обходить меня стороной, будет ли тренер рассчитывать на меня".



"Когда на горизонте Чемпионат Европы или Олимпийские игры, ты должен найти команду, где будешь чувствовать себя важным".



"Однако это по-прежнему слишком далеко. Мы ничего не делали два месяца, и еще несколько недель все было в тумане. Поэтому даже лучшие предсказатели будущего не знают, что будет через полтора месяца", — сообщил Себальос.