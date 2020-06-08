"Ливерпуль" разрешил Уилсону доиграть сезон в "Борнмуте"

Харри Уилсон "Борнмут" продлил аренду вингера "Ливерпуля" Харри Уилсона до конца сезона 2019/20.

Блестяще отыграв прошлый сезон в "Дерби" на правах аренды, Уилсон не дождался своего шанса в команде Юргена Клоппа и был отправлен за практикой в "Борнмут".

23-летний валлиец очень хорошо себя чувствует у "вишенок", забив семь голов в 27 матчах с учетом всех соревнований до остановки сезона в марте.

Арендное соглашение по Уилсону истекало 30 июня, однако сегодня "Борнмут" объявил, что Харри сможет провести все девять оставшихся матчей сезона за команду Эдди Хау.

Добавим, на днях появились слухи о том, что Уилсон может стать одним из нескольких игроков, которых "Ливерпуль" готов продать летом — наряду с Лорисом Кариусом, Деяном Ловреном, Марко Груичем, Джерданом Шакири и Дивоком Ориги.


Метки аренда, Борнмут, Ливерпуль, трансферы, Уилсон

Автор mihajlo   

Дата 08.06.2020 16:00

Количество просмотров Просмотров: 339

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. liverbro 08.06.2020 17:06 # liverbro
    Пздц, совсем его забыл

    (ответить)

  2. melwood-lfc 08.06.2020 16:03 # melwood-lfc
    Вместо Шака должен в заявке быть
    либо продавать за 50 фунтов

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: