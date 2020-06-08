"Ливерпуль" разрешил Уилсону доиграть сезон в "Борнмуте"

"Борнмут" продлил аренду вингера "Ливерпуля" Харри Уилсона до конца сезона 2019/20.

Блестяще отыграв прошлый сезон в "Дерби" на правах аренды, Уилсон не дождался своего шанса в команде Юргена Клоппа и был отправлен за практикой в "Борнмут".



23-летний валлиец очень хорошо себя чувствует у "вишенок", забив семь голов в 27 матчах с учетом всех соревнований до остановки сезона в марте.



Арендное соглашение по Уилсону истекало 30 июня, однако сегодня "Борнмут" объявил, что Харри сможет провести все девять оставшихся матчей сезона за команду Эдди Хау.



Добавим, на днях появились слухи о том, что Уилсон может стать одним из нескольких игроков, которых "Ливерпуль" готов продать летом — наряду с Лорисом Кариусом, Деяном Ловреном, Марко Груичем, Джерданом Шакири и Дивоком Ориги.