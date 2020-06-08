Ширер предупредил "Челси" насчет ожиданий Вернера

Экс-нападающий сборной Англии Алан Ширер предупредил, что Тимо Вернер ожидает от "Челси" попадания в Лигу Чемпионов.

На прошлой неделе стало известно, что "Челси" выиграл борьбу за Вернера. "Синие" уже договорились с самим Тимо и теперь собираются выплатить 53 миллиона фунтов отступных по его контракту с "РБ Лейпциг".



Ранее "Челси" также подписал Хакима Зийеша и, по слухам, уже вступил в переговоры с "Лестером" по Бену Чилуэллу. По мнению Ширера, теперь "синие" просто не могут позволить себе потерять место в топ-4 Премьер-Лиги.



"Приобретение Тимо Вернера — это громкое заявление о намерениях со стороны "Челси". Но если теперь они не финишируют в топ-4, это станет ударом по зубам".



"Вместе с Хакимом Зийешем, они обзавелись двумя первоклассными игроками еще до того, как трансферное окно открылось. Уверен, это еще не все — также у них на радаре Бен Чилуэлл".



"Однако все эти игроки будут ожидать, что сыграют в Лиге Чемпионов в следующем сезоне, поэтому они обязаны довести начатое до конца".



"Если они не финишируют четвертыми, имея три очка преимущества, это станет настоящей трагедией, учитывая таланты на подходе", — сообщил Ширер The Sun.