Киоун назвал "ахиллесову пяту" "Арсенала"

Арсенал Экс-защитник "Арсенала" Мартин Киоун считает, что плохая выездная форма может стать "ахиллесовой пятой" "канониров" в стремлении попасть в Лигу Чемпионов на будущий сезон.

Команда Микеля Артеты отправляется на выезд к "Манчестер Сити" 17 июня, имея восемь очков отставания от замыкающего топ-4 Премьер-Лиги "Челси".

Оценивая график матчей "Арсенала" на концовку сезона, Киоун приходит к выводу, что шансы "Манчестер Юнайтед" финишировать в зоне Лиги Чемпионов выше.

"Проблема "Арсенала" в последние два с половиной сезона — их выездная форма. Это их ахиллесова пята".

"С начала сезона 2019/20 они одержали две выездные победы с 13 попыток, а три своих следующих матча они сыграют на выезде — против "Манчестер Сити", "Брайтона" и "Саутгемптона".

"В заключительной стадии кампании они также совершат выезды к "Вулверхэмптону" и "Тоттенхэму", прежде чем отправятся к "Астон Вилле".

"Будучи игроком "Манчестер Юнайтед", ты можешь посмотреть на такое расписание "Арсенала" и сказать: "Что ж, удачи с этим". У "Юнайтед" есть небольшая фора с самого начала и более удобное расписание".

"Что-то влияет на "Арсенал", когда они играют на выезде, и по этой причине я сомневаюсь насчет их попадания в Лигу Чемпионов", — сообщил Киоун Daily Mail.


Метки Арсенал, Киоун

Автор mihajlo   

Дата 08.06.2020 14:00

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  1. beatles-red 08.06.2020 14:43 # beatles-red
    Какая пята слабая, там жопень в расход

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  2. edgarkuznetsov 08.06.2020 14:35 # edgarkuznetsov
    Клоун сказал поо клоунов

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  3. chelsea88 08.06.2020 14:29 # chelsea88
    Ахиллесова пята вулвича в бесхарактерности.

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