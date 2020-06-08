Киоун назвал "ахиллесову пяту" "Арсенала"

Экс-защитник "Арсенала" Мартин Киоун считает, что плохая выездная форма может стать "ахиллесовой пятой" "канониров" в стремлении попасть в Лигу Чемпионов на будущий сезон.

Команда Микеля Артеты отправляется на выезд к "Манчестер Сити" 17 июня, имея восемь очков отставания от замыкающего топ-4 Премьер-Лиги "Челси".



Оценивая график матчей "Арсенала" на концовку сезона, Киоун приходит к выводу, что шансы "Манчестер Юнайтед" финишировать в зоне Лиги Чемпионов выше.



"Проблема "Арсенала" в последние два с половиной сезона — их выездная форма. Это их ахиллесова пята".



"С начала сезона 2019/20 они одержали две выездные победы с 13 попыток, а три своих следующих матча они сыграют на выезде — против "Манчестер Сити", "Брайтона" и "Саутгемптона".



"В заключительной стадии кампании они также совершат выезды к "Вулверхэмптону" и "Тоттенхэму", прежде чем отправятся к "Астон Вилле".



"Будучи игроком "Манчестер Юнайтед", ты можешь посмотреть на такое расписание "Арсенала" и сказать: "Что ж, удачи с этим". У "Юнайтед" есть небольшая фора с самого начала и более удобное расписание".



"Что-то влияет на "Арсенал", когда они играют на выезде, и по этой причине я сомневаюсь насчет их попадания в Лигу Чемпионов", — сообщил Киоун Daily Mail.