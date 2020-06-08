Решение по мерсисайдскому дерби будет принято в пятницу

Решение о том, где пройдет дерби между "Эвертоном" и "Ливерпулем" 21 июня, не будет принято раньше пятницы.

Предстоящее мерсисайдское дерби является одним из матчей повышенного риска, которые Премьер-Лига может сыграть на нейтральных полях.



В то же время мэр Ливерпуля Джо Андерсон заявил, что это дерби должно быть сыграно на "Гудисон Парк", и город сможет обеспечить безопасное проведение матча.



По информации Sky Sports, комитет безопасности совета Ливерпуля только в минувшую пятницу получил необходимые документы и теперь возьмет неделю на их изучение, чтобы затем принять решение.



Как и Андерсон, "Эвертон" будет рад проведению дерби на "Гудисон Парк". У мерсисайдской полиции возражений тоже нет.



Добавим, что "Ливерпуль" может оформить чемпионство против "ирисок", если одержит победу и если четырьмя днями ранее "Манчестер Сити" проиграет дома "Арсеналу".