"Наполи" не понизит цену за Кулибали

Спортивный директор итальянского "Наполи" Кристиано Джунтоли предупредил грандов Премьер-Лиги, что цена за защитника Калиду Кулибали не будет понижена, несмотря на кризис.

Кулибали уже несколько лет связывают с переездом в Премьер-Лигу, но "Наполи" невероятно высоко задрал цену за свою звезду — например, прошлым летом президент итальянского клуба Аурелио Де Лаурентис говорил, что Калиду стоит 250 миллионов фунтов.



По информации Manchester Evening News, главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер считает Кулибали одним из лучших центральных защитников в мире, наряду с Виргилом Ван Дейком, Маттейсом Де Лигтом и Харри Магуайром.



Недавно в прессе появились слухи, что экономический кризис и вероятное непопадание в Лигу Чемпионов могу заставить "Наполи" резко понизить цену за Кулибали, что могло бы привлечь внимание клубов Премьер-Лиги, однако Джунтоли такой сценарий исключает.



"Калиду отличный игрок, у которого по-прежнему есть долгосрочный контракт с нами. Если мы соберемся его продать, клуб попросит большую сумму. Цена за такого рода игрока не может измениться, даже в кризис", — сообщил Джунтоли.