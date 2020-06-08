Стерлинг: "Расизм — единственная болезнь, против которой мы сейчас сражаемся"

Вингер "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг заявил, что с учетом затухающей пандемии коронавируса в обществе осталась только одна болезнь.

25-летний Стерлинг стал своего рода символом борьбы с расизмом в английском футболе, когда подвергся оскорблениям со стороны фаната "Челси" на "Стэмфорд Бридж" в декабре 2018.



Рахим поддерживает те протесты, которые начались в США после гибели Джорджа Флойда и затем перекинулись на другие страны, и призывает возвести борьбу с расизмом в приоритет.



"Я знаю, что это может прозвучать немного скверно, но прямо сейчас единственная болезнь, против которой мы сражаемся, — это расизм".



"Это самая важная вещь в данный момент времени, потому что это происходит уже многие и многие годы".



"Как и в случае с пандемией, мы должны найти способ остановить расизм. Это то, к чему стремятся все протестующие".



"Они пытаются найти решение, чтобы прекратить несправедливость, которую они наблюдают, и они сражаются за свое дело".



"До тех пор, пока они делают это мирно и безопасно, не наносят никому вреда и не врываются ни в какие магазины, протесты должны продолжаться", — сообщил Стерлинг BBC.