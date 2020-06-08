Стерлинг: "Расизм — единственная болезнь, против которой мы сейчас сражаемся"

Рахим Стерлинг Вингер "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг заявил, что с учетом затухающей пандемии коронавируса в обществе осталась только одна болезнь.

25-летний Стерлинг стал своего рода символом борьбы с расизмом в английском футболе, когда подвергся оскорблениям со стороны фаната "Челси" на "Стэмфорд Бридж" в декабре 2018.

Рахим поддерживает те протесты, которые начались в США после гибели Джорджа Флойда и затем перекинулись на другие страны, и призывает возвести борьбу с расизмом в приоритет.

"Я знаю, что это может прозвучать немного скверно, но прямо сейчас единственная болезнь, против которой мы сражаемся, — это расизм".

"Это самая важная вещь в данный момент времени, потому что это происходит уже многие и многие годы".

"Как и в случае с пандемией, мы должны найти способ остановить расизм. Это то, к чему стремятся все протестующие".

"Они пытаются найти решение, чтобы прекратить несправедливость, которую они наблюдают, и они сражаются за свое дело".

"До тех пор, пока они делают это мирно и безопасно, не наносят никому вреда и не врываются ни в какие магазины, протесты должны продолжаться", — сообщил Стерлинг BBC.


Метки Манчестер Сити, расизм, Стерлинг

Автор mihajlo   

Дата 08.06.2020 11:00

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  1. raimbek1 08.06.2020 11:47 # raimbek1
    Толерантность в отношении черных и ЛГБТ в конечном счете погубит Европу и США

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  2. narcot 08.06.2020 11:44 # narcot
    расизм тут только в отношении людей, а не цветных

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  3. jack-willsher 08.06.2020 11:26 # jack-willsher
    Стерлинг: "Гомосексуализм болельщиков МЮ — единственная болезнь, против которой мы сейчас сражаемся"

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  4. superperez101 08.06.2020 11:26 # superperez101
    два самыхх отчаянных дебила на этой теме во всей апл
    это стерлинг и роуз

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  5. ganinilyha 08.06.2020 11:02 # ganinilyha
    А как же твой долбоебизм?

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