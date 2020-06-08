Чарли Николас: "Челси" уязвим"

Бывший нападающий "Арсенала" и "Селтика" Чарли Николас считает, что "Челси" уязвим к потере места в топ-4 Премьер-Лиги.

На момент остановки сезона в марте "синие" занимали четвертое место, отставая на четыре очка от третьего "Лестера", но при этом одержав только две победы в семи матчах Премьер-Лиги.



На дистанции в пять очках позади "Челси" находятся "Манчестер Юнайтед", "Вулверхэмптон" и "Шеффилд Юнайтед", и Николасу кажется, что в первую очередь команда Фрэнка Лэмпарда должна думать именно о своих преследователях, когда будет играть на пустых стадионах после возобновления сезона.



"Думаю, нет никаких сомнений, что "Ливерпуль" и "Манчестер Сити" ушли слишком далеко. "Лестер" все еще можно настичь — впереди у них несколько неудобных матчей, но они бесспорно в очень приятном положении".



"А вот к "Челси" есть вопросы. Их молодежь снова свежа, и каждый думает, что они продолжат движение вперед. Но порой молодые игроки любят играть при переполненных трибунах, потому что они не знают страха, и по этой причине я думаю, что "Челси" уязвим", — сообщил Николас Sky Sports.