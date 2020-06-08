Гюндоган объяснил, почему "Сити" не смог угнаться за "Ливерпулем"

Полузащитник "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган объяснил, почему его команда так сильно отстала от "Ливерпуля" в этом сезоне Премьер-Лиги.

После двух титулов подряд "горожане" позволили себе расслабиться и на момент остановки сезона в марте отпустили "Ливерпуль" вперед уже на 25 очков.



Зачастую "Сити" оступался из-за уязвимости своей обороны или просто не мог дожать своих соперников, и Гюндоган вынужден признать, что "Ливерпуль" был намного лучше в этом сезоне.



"Мы слишком отстали в чемпионской гонке этого сезона Премьер-Лиги. Мы не смогли быть так же эффективны, как в двух предыдущих сезонах, когда становились чемпионами".



"Порой мы просто теряли очки, играя в хороший футбол или играя хорошие матчи".



"Ливерпуль" достиг этого уровня, не потеряв большого количества очков, тогда как мы совершили много потерь, и от этого разница между нами столь велика", — сообщил Гюндоган Fanatik.