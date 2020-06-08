Скоулз уверен в шансах "Юнайтед" попасть в Лигу Чемпионов

Легенда "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз уверен в шансах "красных дьяволов" попасть в Лигу Чемпионов на будущий сезон.

Вызванная пандемией коронавируса пауза случилось очень не вовремя для "Юнайтед", который набрал устрашающую форму и не знал поражений 11 матчей кряду с учетом всех соревнований.



Сейчас "дьяволы" находятся всего в трех очках от замыкающего топ-4 Премьер-Лиги "Челси", и Скоулз уверен, что благодаря Полю Погба и Маркусу Рэшфорду "Юнайтед" сможет подняться еще выше.



"Да, я уверен в наших шансах. Думаю, если бы этот перерыв не случился, мы бы определенно финишировали в зоне Лиги Чемпионов. А теперь нам просто нужно узнать, в каком состоянии мы вернемся".



"Думаю, мы будем в порядке. В лице Маркуса и Поля у нас возвращаются в строй большие игроки. Если они вернутся и покажут свою лучшую игру, у нас будут все шансы", — сообщил Скоулз MUTV.