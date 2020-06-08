"Сити" готов поспорить с "Челси" за Чилуэлла

Бен Чилуэлл и Хосеп Гвардиола "Манчестер Сити" готов составить конкуренцию "Челси" в борьбе за защитника "Лестера" Бена Чилуэлла, если тот станет доступен для трансфера этим летом по адекватной цене.

23-летний Чилуэлл является приоритетной целью для главного тренера "Челси" Фрэнка Лэмпарда по укреплению левого фланга обороны, однако экономический кризис и дороговизна сделки ставят отъезд Бена с "Кинг Пауэр" под вопрос.

По информации The Telegraph, о приобретении Чилуэлла задумываются не только в "Челси", но и в "Сити", чей наставник Хосеп Гвардиола в этом сезоне обычно использует слева в обороне Бенжамена Менди, но также обладает Александром Зинченко, способным сыграть и вингера.

В данный момент "Лестер" настроен получить за Чилуэлла больше тех 85 млн. фунтов, за которые год назад Харри Магуайр был продан в "Манчестер Юнайтед". Но если цена за Бена снизится до диапазона 60-70 млн. фунтов, "горожане" будут готовы действовать.


Метки Лестер, Манчестер Сити, Челси, Чилуэлл

Автор mihajlo   

Дата 08.06.2020 07:00

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  1. chelsiukpro 08.06.2020 08:05 # chelsiukpro
    Ну спецом выпустили новость чтоб Челси в панике киданул много бабла... но нет Челси не купит а просто поидёт за алтернативой! Проходили такие темы...

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  2. nietzsche 08.06.2020 07:47 # nietzsche
    с баном в ЛЧ могут идти накуй

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