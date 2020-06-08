Скоулз назвал одну вещь, в чем они с Фернандешем похожи

Экс-полузащитник "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз заявил, что они совершенно разные игроки с Бруну Фернандешем, за исключением одной вещи.

Купленный в январе у "Спортинга" Фернандеш великолепно освоился в команде Оле Гуннара Сульшера, где он теперь является ключевым игроком и лидером.



25-летнего португальца нередко сравнивают со Скоулзом, но Пол, сыгравший более 700 матчей за "Юнайтед", с этим согласиться не может.



"Не думаю, что я был таким же игроком, как он. Я знаю, что нас иногда сравнивают, но я лишь думаю, что мы совершенно разные".



"Думаю, он играет выше по полю, у него отличная техника, чтобы обыгрывать соперников, он выглядит, словно хочет забивать голы, он бьет с любой дистанции, он способен отдать пас".



"Он хорошо исполняет стандарты и хорошо бьет со штрафных. Внезапно "Юнайтед" снова выглядит созидающей командой, и кажется, что они могут забить всякий раз, когда Фернандеш с мячом".



"Стандарты в его исполнении великолепны, тогда как я был бесполезен в этом. Это еще одно сравнение, которое мимо цели".



"Думаю, мы совершенно разные. У него есть навыки, чтобы обыгрывать один в один".



"Я лишь могу сравнить нас в плане удара. Мы оба думаем о голах и о том, где будут открываться центральные нападающие", — цитирует Скоулза Daily Mirror.