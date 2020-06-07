Ван дер Сар подтвердил интерес МЮ к Ван де Беку

Исполнительный директор "Аякса" Эдвин Ван дер Сар подтвердил интерес "Манчестер Юнайтед" к полузащитнику амстердамского клуба Донни Ван де Беку.

В минувшую субботу голландское издание De Telegraaf сообщило, что "Реал" уже согласовал условия личного контракта с Ван де Беком и собирался выплатить "Аяксу" 50 миллионов евро (44.5 млн. фунтов) в качестве компенсации, однако пандемия коронавируса поставила эту сделку под угрозу.



Сообщалось, что финансовыми затруднениями "Реала" может воспользоваться "Юнайтед", перехватив 23-летнего полузащитника, и Ван дер Сар готов подтвердить интерес своего бывшего клуба, где он играл на позиции голкипера, к Донни.



"Это очевидно, что клубы вроде "Реала" и "Юнайтед" проявляют интерес к Донни Ван де Беку", — сообщил Ван дер Сар NOS.