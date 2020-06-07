Мэр Ливерпуля считает, что мерсисайдское дерби должно пройти на "Гудисон Парк"

Мэр Ливерпуля Джо Андерсон заявил, что его город готов к проведению дерби между "Эвертоном" и "Ливерпулем".

На текущей неделе Премьер-Лига опубликовала расписание на три первых после коронавирусной паузы тура, отметив звездочками два матча, включая мерсисайдское дерби, стадионы проведения которых пока не определены.



Однако Андерсон уверен, что запланированное на 21 июня дерби должно состояться на "Гудисон Парк", а сознательность болельщиков и слаженные действия полиции позволят сделать это безопасно.



"Наша ситуация гораздо лучше, чем четыре недели назад, и мы в состоянии объяснить людям, почему так важно не собираться снаружи или поблизости стадионов".



"Мы уже разговаривали с фанатами, а клубы сделали свой вклад, распространив среди болельщиков послание о том, что нужно держаться подальше. Клубы это четко разъяснили. Юрген Клопп это четко разъяснил. Поэтому у меня нет возражений, чтобы наши клубы играли на своих домашних стадионах, включая дерби на "Гудисоне" и "Энфилде", — сообщил Андерсон The Athletic.