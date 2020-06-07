Баллак одобряет выбор Вернера

Бывший полузащитник "Челси" Михаэль Баллак считает, что "Челси" и нападающий Тимо Вернер отлично подходят друг другу.

Лишь в феврале Вернер называл Юргена Клоппа "лучшим тренером в мире" и говорил, что его стиль игры подходит для "Ливерпуля".



На это же, например, указывал и Ральф Рангник, тренировавший Вернера в "РБ Лейпциг", но на текущей неделе выяснилось, что Тимо решил связать свое будущее с "Челси".



Тем не менее, Баллак одобряет выбор своего 24-летнего соотечественника и многого ожидает от "Челси" в следующем сезоне.



"Думаю, это хорошее решение для обеих сторон. Хорошее для Тимо, потому что его стиль футбола подходит для "Челси".



"Думаю, в лице "Челси" он выбрал клуб, где его шансы играть будут выше, а это очень важно для него".



"Команда перестраивается и определенно станет сильнее. "Челси" тратит большие деньги, чтобы снова сражаться за высшие награды".



"У них уже есть хорошая молодая команда, и это выглядит многообещающе. В "Челси" он будет играть с более классными игроками, чем в Лейпциге".



"В Англии темп матчей выше, да и самих матчей больше. Тебе нужен собственный выработанный ритм и здоровый образ жизни, чтобы избегать травм".



"Очень важно повысить свою физическую силу для дуэлей. В Англии нападающим сложнее, потому что рефери не дает свистка по любому поводу".



"Однако Вернер быстро освоится в Премьер-Лиге — он быстрый, мощный и сильный в дуэлях", — сообщил Баллак Sky Germany.