Гюндоган хочет, чтобы Сеюнджю перешел в "Сити"

Илкай Гюндоган хочет, чтобы защитник "Лестера" Чаглар Сеюнджю стал его партнером по "Манчестер Сити".

Сеюнджю прибыл на "Кинг Пауэр" еще в 2018 году из "Фрайбурга", но свой шанс получил только в этом сезоне, блестяще заменив в стартовом составе "лис" проданного в "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайра.



Надежная игра 24-летнего турка в обороне позволяет "Лестеру" уверенно идти на третьем месте в Премьер-Лиге, позади "Ливерпуля" и "Сити".



Гюндоган, немец турецкого происхождения, восхищается игрой Чаглара, выше которого в этом сезоне он может поставить только Виргила Ван Дейка из лидирующего "Ливерпуля".



"Я согласен со мнением большинства футбольных фанатов. Чаглар Сеюнджю показывает лучшую игру среди защитников в этом сезоне Премьер-Лиги, после Ван Дейка".



"Я не знал его прежде. Мы встречались, только когда играли друг против друга. Помимо матчей Премьер-Лиги, мы также играли кубковый матч против "Лестера" два года назад".



"Мы противостояли друг другу во многих матчах. Мы каждый раз виделись и разговаривали, начав узнавать друг друга лучше. Он очень хороший парень. Я люблю его. Его понимание футбола и характер очень хороши".



"Он очень хорошо выступает за "Лестер" и сборную Турции. Надеюсь, мы увидим его в месте получше".



"Когда меня спрашивают, какого турецкого игрока я больше всего хочу видеть в "Манчестер Сити", первым приходит в голову Чаглар", — сообщил Гюндоган Fanatik.