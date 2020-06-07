Гюндоган хочет, чтобы Сеюнджю перешел в "Сити"

Чаглар Сеюнджю Илкай Гюндоган хочет, чтобы защитник "Лестера" Чаглар Сеюнджю стал его партнером по "Манчестер Сити".

Сеюнджю прибыл на "Кинг Пауэр" еще в 2018 году из "Фрайбурга", но свой шанс получил только в этом сезоне, блестяще заменив в стартовом составе "лис" проданного в "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайра.

Надежная игра 24-летнего турка в обороне позволяет "Лестеру" уверенно идти на третьем месте в Премьер-Лиге, позади "Ливерпуля" и "Сити".

Гюндоган, немец турецкого происхождения, восхищается игрой Чаглара, выше которого в этом сезоне он может поставить только Виргила Ван Дейка из лидирующего "Ливерпуля".

"Я согласен со мнением большинства футбольных фанатов. Чаглар Сеюнджю показывает лучшую игру среди защитников в этом сезоне Премьер-Лиги, после Ван Дейка".

"Я не знал его прежде. Мы встречались, только когда играли друг против друга. Помимо матчей Премьер-Лиги, мы также играли кубковый матч против "Лестера" два года назад".

"Мы противостояли друг другу во многих матчах. Мы каждый раз виделись и разговаривали, начав узнавать друг друга лучше. Он очень хороший парень. Я люблю его. Его понимание футбола и характер очень хороши".

"Он очень хорошо выступает за "Лестер" и сборную Турции. Надеюсь, мы увидим его в месте получше".

"Когда меня спрашивают, какого турецкого игрока я больше всего хочу видеть в "Манчестер Сити", первым приходит в голову Чаглар", — сообщил Гюндоган Fanatik.


Метки Гюндоган, Лестер, Манчестер Сити, Сеюнджю

Автор mihajlo   

Дата 07.06.2020 20:00

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  1. superperez101 07.06.2020 20:39 # superperez101
    лучше магваера
    вот кого надо брать вместо кулибали. молодой но хорошо фасон держит. не распездал. самое то для топов

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  2. sausage 07.06.2020 20:23 # sausage
    Нет уж. Чилуэлл на выход и достаточно. Сонджю, Ндиди, Перейра и Мэдиссон должны остаться.

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