Заха отрицает, что спал с дочкой Мойеса

Вингер "Кристал Пэлас" Уилфрид Заха опроверг слухи об интрижке с дочкой своего бывшего тренера по "Манчестер Юнайтед" Дэвида Мойеса.

Именно при Мойесе Заха дебютировал за "Юнайтед" в 2013 году. Однако Уилфрид сыграл считанное количество матчей за "Юнайтед" и уже в январе ушел в в аренду в "Кристал Пэлас", позже оставшись там насовсем.



Заха неоднократно говорил, что Мойес так и не дал ему шанса проявить себя в "Юнайтед". Желтая пресса утверждала, что Дэвид недолюбливал Уилфрида, потому что тот спит с его дочкой Лорен, однако игрок сборной Кот-д'Ивуара это отрицает.



"Никто в клубе не говорил мне ничего насчет этого, поэтому я не знал, как мне быть. Помню, однажды я написал в твиттере "глупые слухи" или вроде того. Потому что этого стало чересчур много, и я должен был высказаться. Пресс-служба клуба тогда писала мне: "Ты не должен был делать этого, ты не должен был делать того". А я думал про себя: "Вы не помогли мне".



"Я был один на один с проблемой, потому что люди продолжали говорить мне, что я сплю с дочкой главного тренера и поэтому не играю".



"Это длилось так долго, что я подумал, почему тренер не возьмет и не подойдет ко мне, чтобы поговорить об этом? Это забавно".



"Это то, что я чувствовал, и я думаю, это нелепо. Я до сих пор встречаю людей, которые думают, что эту правда, но я никогда даже не встречал его дочку", — цитирует Заху Goal.