Гиггз вспомнил, как Фергюсон хотел вышвырнуть его в окно

Легенда "Манчестер Юнайтед" Райан Гиггз вспомнил, как однажды сэр Алекс Фергюсон хотел вышвырнуть его в окно.

Ворвавшись на сцену в 1992 году и заслужив сравнения с великим Джорджем Бестом, Гиггз слишком рано подумал, что утвердился игроком первой команды и заслуживает соответствующих привилегий.



Гиггз был поддержан в этом Брайаном Робсоном, но, как оказалось, капитан "красных дьяволов" просто решил разыграть валлийского юниора.



"Меня подставили! В первую очередь я вспоминаю красное лицо босса, который смотрит на меня и хочет вышвырнуть меня в окно!"



"Я сыграл около 20-25 матчей. Роббо никогда не высмеивал меня и не подшучивал надо мной, поэтому я решил довериться ему и сказал: "Роббо, у каждого есть клубная машина".



"Кажется, в то время клуб раздавал "Фольксваген Пассаты" или "Ауди". Я сказал: "Я сыграл уже 25 матчей". Он ответил мне: "Да, думаю тебе стоит пойти к тренеру и попросить. Скажи ему, что ты уже сыграл 25 матчей и чтобы он дал тебе машину".



"Так что я постучался в дверь и сказал тренеру: "Слушай босс. Я сыграл уже 25 матчей. Думаю, я утвердился в первой команде. Как насчет машины от клуба?"



"Произнеся половину фразы, я смог увидеть, как его лицо меняется, и когда я произнес "машина", его лицо стало красным, и он просто начал орать на меня".



"Он сказал: "Машина от клуба? Ты даже не получишь велосипед от клуба. Убирайся из моего кабинета, пока я не вышвырнул себя отсюда!"



"Когда я открыл дверь, снаружи стояла половина команды. Они подслушивали, и им была интересна реакция. Век жив, век учись!" — сообщил Гиггз в официальном подкасте "Юнайтед".