Клопп: "Этот сезон может стать историческим"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что его команда все еще может сделать этот сезон "историческим", если не сбавит обороты на финише.

В 29 первых матчах сезона 2019/20 "красные" набрали 82 очка из 87 возможных в рамках Премьер-Лиги. Подопечным Клоппа оставалось одержать две победы для чемпионства, когда пандемия коронавируса поставила футбол на паузу в марте.



Уже через 10 дней сезон возобновится, и Клоппу будет мало просто оформить титул Премьер-Лиги — Юрген жаждет побить рекорд "Манчестер Сити" в 100 набранных очков (2017/18).



"В данный момент проблема в том, что мы все еще должны стать чемпионами".



"Я не ставлю это под сомнение, но также я знаю, что мы хотим выигрывать футбольные матчи — и не только два, а девять по возможности".



"Я должен четко заявить, что этот сезон может стать историческим. Историческим не только для клуба, но и историческим в целом. У нас есть шансы набрать невероятное количество очков, поэтому мы усиленно готовимся, и давайте посмотрим, что из этого выйдет", — сообщил Клопп Sky Germany.