Клопп: "Этот сезон может стать историческим"
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что его команда все еще может сделать этот сезон "историческим", если не сбавит обороты на финише.
В 29 первых матчах сезона 2019/20 "красные" набрали 82 очка из 87 возможных в рамках Премьер-Лиги. Подопечным Клоппа оставалось одержать две победы для чемпионства, когда пандемия коронавируса поставила футбол на паузу в марте.
Уже через 10 дней сезон возобновится, и Клоппу будет мало просто оформить титул Премьер-Лиги — Юрген жаждет побить рекорд "Манчестер Сити" в 100 набранных очков (2017/18).
"В данный момент проблема в том, что мы все еще должны стать чемпионами".
"Я не ставлю это под сомнение, но также я знаю, что мы хотим выигрывать футбольные матчи — и не только два, а девять по возможности".
"Я должен четко заявить, что этот сезон может стать историческим. Историческим не только для клуба, но и историческим в целом. У нас есть шансы набрать невероятное количество очков, поэтому мы усиленно готовимся, и давайте посмотрим, что из этого выйдет", — сообщил Клопп Sky Germany.
07.06.2020 17:00
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Последние комментарии:
Самый великий клуб в земной истории, не смотря ни на что, преодоливают препятствия. Разве это не величие?!
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Да ну нах, Юрген, кому и что ты докажешь этими 9-ю победами? Там Челси Вернера подписали и ещё оформят пару громких трансферов, а ты про какое-то чемпионство и исторический рекорд по набранным очкам говоришь. Лучше потрать ещё 200 лямов, вот тогда тебя на ФАПЛе зауважают. А чемпионство с отрывом в 25 очков - это не о чём, не стоит уродоваться.
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да хоть 146 очков. после 0-3 от уотфорда - сезон не может стать историческим для команды.
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