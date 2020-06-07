"Юнайтед" может отправить Джеймса в аренду

Даниэль Джеймс "Манчестер Юнайтед" может отправить вингера Даниэля Джеймса в аренду на следующий сезон.

Джеймс присоединился к "красными дьяволам" лишь год назад, когда был куплен у "Суонси" за 15 миллионов фунтов. С тех пор Даниэль сыграл 37 матчей за команду Оле Гуннара Сульшера и забил четыре гола.

Как утверждает The Sun, своей игрой в этом сезоне Джеймс заслужил новый контракт, который вскоре и будет предложен 22-летнему игроку сборной Уэльса.

Однако затем Джеймс может отправиться в аренду, чтобы расчистить дорогу в стартовый состав для Джейдона Санчо, которого "Юнайтед" хочет купить у дортмундской "Боруссии".


Метки Джеймс, контракты, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 07.06.2020 16:00

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