"Юнайтед" может отправить Джеймса в аренду

"Манчестер Юнайтед" может отправить вингера Даниэля Джеймса в аренду на следующий сезон.

Джеймс присоединился к "красными дьяволам" лишь год назад, когда был куплен у "Суонси" за 15 миллионов фунтов. С тех пор Даниэль сыграл 37 матчей за команду Оле Гуннара Сульшера и забил четыре гола.



Как утверждает The Sun, своей игрой в этом сезоне Джеймс заслужил новый контракт, который вскоре и будет предложен 22-летнему игроку сборной Уэльса.



Однако затем Джеймс может отправиться в аренду, чтобы расчистить дорогу в стартовый состав для Джейдона Санчо, которого "Юнайтед" хочет купить у дортмундской "Боруссии".