"Юнайтед" может отправить Джеймса в аренду
"Манчестер Юнайтед" может отправить вингера Даниэля Джеймса в аренду на следующий сезон.
Джеймс присоединился к "красными дьяволам" лишь год назад, когда был куплен у "Суонси" за 15 миллионов фунтов. С тех пор Даниэль сыграл 37 матчей за команду Оле Гуннара Сульшера и забил четыре гола.
Как утверждает The Sun, своей игрой в этом сезоне Джеймс заслужил новый контракт, который вскоре и будет предложен 22-летнему игроку сборной Уэльса.
Однако затем Джеймс может отправиться в аренду, чтобы расчистить дорогу в стартовый состав для Джейдона Санчо, которого "Юнайтед" хочет купить у дортмундской "Боруссии".
07.06.2020 16:00
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Такая херь этот Сан
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Бредовей утки еще поискать.
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