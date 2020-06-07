Рэшфорд чувствует, что МЮ стал сильнее за время паузы
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд уверен, что вызванная пандемией коронавируса пауза сделала его команду только сильнее.
На протяжении недель, что предшествовали вынужденной остановке сезона, "Юнайтед" демонстрировал великолепную форму и не знал поражений 11 матчей кряду с учетом всех соревнований.
Однако за время этой паузы из лазарета "Юнайтед" вернулись Поль Погба и сам Рэшфорд, и Маркус чувствует, что это поможет "красным дьяволам" не растерять свою форму.
"Думаю, мы выходим из этого карантина в гораздо более сильном положении, нежели мы вступали в него".
"Думаю, нам просто нужно двигаться матч за матчем и не забегать чересчур вперед. Мы упорно работаем на тренировках, притираемся друг к другу с учетом выздоравливающих игроков и все такое".
"Лично я чувствовал, что провожу свой лучший сезон, пока не получил травму. Сейчас я полностью здоров и готов продолжить с момента, где остановился", — сообщил Рэшфорд Stretty News.
07.06.2020 15:00
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