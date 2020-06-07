Фаулер считает, что Вернер недостаточно хорош для "Ливерпуля"

Экс-нападающий "Ливерпуля" Робби Фаулер утешил фанатов мерсисайдского клуба, заявив, что Тимо Вернер из "РБ Лейпциг" просто недостаточно хорош для "красных".

На текущей неделе выяснилось, что Вернер продолжит карьеру в "Челси", а не в "Ливерпуле", как все думали в предыдущие месяцы. "Синие" выплатят 52 миллиона фунтов отступных по контракту Тимо.



По мнению Фаулера, забившего 183 гола за "Ливерпуль", нерешительность "красных", как и других топ-клубов Европы, говорит лишь о том, что Вернер переоценен.



"Я в курсе этой шумихи насчет Тимо Вернера в последние недели — но я не являюсь его большим фанатом".



"Я осознаю, что он талантливый игрок, у него бывают свои действительно блестящие моменты в матчах, которые подчеркивают его мастерство".



"Однако я стою на своем. Соответствует ли Вернер стандартам текущей тройки нападения "Ливерпуля"? Не для меня".



"Естественно, мое мнение пройдет проверку в следующем сезоне, если он действительно отправится в "Челси".



"Я наблюдал некоторое уныние среди фанатов "Ливерпуля", когда стало понятно, что он не отправится из "РБ Лейпциг" на "Энфилд". Такое впечатление, что в нем видят игрока вроде Марко Ван Бастера, игрока мирового уровня, который бы смог играть за любую команду".



"Я не знаю, почему так происходит. Я видел его несколько раз, и какие-то вещи в его игре мне нравятся и восхищают меня. Но разве он достаточно стабильно влияет на игру? Не для меня. Способен ли он выиграть конкуренцию у игроков в команде, в которую он может перейти? В "Ливерпуле" — нет. Возможно, ему это удастся в "Челси".



"Барселона", "Ливерпуль", "Ювентус", "Реал", "Манчестер Сити" и "Юнайтед" — все эти клубы наблюдали за ним и подумали, что в нынешних реалиях рынка он не стоит 52 миллионов фунтов. Откуда нам это знать? Потому что иначе они бы активировали пункт о выкупе в его контракте".



"Если честно, я вижу это как единственное обстоятельство, которое позволило "Челси" заполучить его. Они решили выплатить отступные, которые никто другой не выплатил. Они вынуждены заплатить слишком высокую цену, и мы уже видели подобное в случае с клубами, которые слегка буксуют — такие клубы переплачивают, чтобы подписывать игроков. Это было и с "Сити", и с "Челси". И даже с "Ливерпулем" в предыдущие два десятка лет, хотя толком это не работало", — сообщил Фаулер Daily Mirror.